Часть футболистов «Барселоны» отказались пойти на сокращение зарплат - Советский спорт
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26 марта 2020 09:35ФутболНечаев Юрий

Часть футболистов «Барселоны» отказались пойти на сокращение зарплат

Чемпионат Испании прерван из-за коронавируса.

Руководство испанской «Барселоны» обратилось к игрокам с просьбой согласиться на понижение зарплаты на 70%.

Такой шаг был вызван тем, что клуб несет значительные убытки из-за ситуации с коронавирусом.

По информации издания Sport.es, мнения футболистов по этому вопросу разделились. Часть игроков готовы пойти навстречу клубу, однако, нашлись и те, кто выступил против.

Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса. После 27 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков и на два очка опережая «Реал».

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в Испании зафиксировано более 49 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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