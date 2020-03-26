Отец Холанда: Для перехода нужно, чтобы тебя хотел весь клуб, а не только тренер Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до июня 2024 года.

Отец нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда рассказал, почему сорвался трансфер форварда в «Манчестер Юнайтед».

«Нельзя предсказать, как все пошло бы в других клубах. Возможно, все было бы так же хорошо. Для перехода нужно, чтобы тебя хотел весь клуб, а не только тренер. Это самое важное, наряду с вектором развития клуба за последние 5-10 лет», — сказал Холанд-старший в интервью TV2.

Напомним, в январе 2020 года Холанд перешел из «Ред Булл Зальцбург» в «Боруссию». До этого трансфера СМИ сообщали, что в услугах норвежца заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер, знакомый с игроком по работе в «Мольде».

В 11 матчах за «Боруссию» Холанд забил 12 голов и отдал две результативные передачи.