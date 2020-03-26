«Севилья» намерена приобрести голкипера «Реал Сосьедада» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 марта 2020 10:58ФутболКорегин Владислав

«Севилья» намерена приобрести голкипера «Реал Сосьедада»

Вратарь «Реал Сосьедада» Херонимо Рульи, выступающий на правах аренды в «Монпелье», может оказаться в «Севилье».

По информации Estadio Deportivo, андалусийский клуб видит в 27-летнем голкипере возможного сменщика Томашу Вацлику. Однако испанцам придется выдержать конкуренцию с «Монпелье», довольными выступлениями Рульи в нынешнем сезоне и готовыми выкупить его контракт.

Напомним, что «Реал Сосьедад» приобрел Рульи у «Манчестер Сити» в январе 2017 года за семь миллионов евро. Перед началом нынешнего сезона его отдали в аренду в «Монпелье». За французский клуб 27-летний аргентинец провел 28 матчей, пропустил 27 голов и 11 раз сохранил ворота своей команды «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 10 миллионов евро.

Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Хватит КХЛ жить как при коммунизме. Особое мнение Виталия Славина Пока наш хоккей встал на паузу, самое время поговорить о вещах концептуальных. Тем более повод есть. Речь о введении в КХЛ с будущего сезона жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей. 24.03.2020 20:30 Хоккей Славин Виталий
Драфт НХЛ отменен. На очереди остановка сезона? «Оттава» продолжает охоту за Зубом, Романов собрался в «Монреаль», Уфа прощается с Умарком, а Бэкстрем катит бочки на Овечкина. «Советский спорт» продолжает следить за хоккейными новостями. 26.03.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Кубок Гагарина попал в ЧП КХЛ оставила попытки возобновить сезон и официально объявила о его завершении 25.03.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Кови победил грипп. Но пострадал от кулаков Рассказ о спаренных дерби «Спартак» – ХК ЦСКА, состоявшихся в январе 2001 года, когда в команде Виктора Тихонова свирепствовал грипп. Соперники выступали в высшей лиге. Главным героем этих матчей стал 17-летний Илья Ковальчук. 25.03.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
12:02 Футбол Андрей Мостовой: У «Сочи» появился менталитет победителей
11:45 Футбол Мостовой – о коронавирусе: Обратил внимание, что люди начали бояться друг друга
11:42 Футбол «Шальке» хочет выкупить Тодибо у «Барселоны»
11:33 Футбол Гризманн может перейти в «Манчестер Юнайтед»
11:29 Футбол Владимир Обухов: Если РПЛ возобновят в конце мая, месяца хватит, чтобы нормально доиграть сезон
11:15 Хоккей Михаил Мальцев: Чтобы играть в НХЛ, мне надо прибавлять в скорости
11:08 Шахматы Турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса
11:02 Футбол Дарко Бодул: К счастью, люди не воспринимают слова Лукашенко о коронавирусе всерьез
10:58 Футбол «Севилья» намерена приобрести голкипера «Реал Сосьедада»
10:43 Футбол «Челси» летом готов подписать Йовича
10:42 Футбол «Оставайся дома». «Рубин», «Ак Барс» и «Зенит-Казань» представили новые логотипы
10:28 Футбол «Милан» рассматривает четыре кандидатуры на замену Пиоли
10:23 ММА «Я узнал, сколько ты запросил за бой со мной. Опустись на землю». Емельяненко обратился к Шлеменко
10:17 Футбол «Эвертон» согласовал контракт с защитником «Лилля»
09:53 Футбол Отец Холанда: Для перехода нужно, чтобы тебя хотел весь клуб, а не только тренер
09:35 Футбол Часть футболистов «Барселоны» отказались пойти на сокращение зарплат
09:19 Спортивная гимнастика Четырехкратный призер Олимпийских игр Пасека приостановила карьеру
08:59 Бокс Уайлдер и Фьюри могут провести третий поединок в октябре в Лас-Вегасе
08:48 Футбол Стадион «Маракана» превращен в госпиталь для больных коронавирусом
08:36 Футбол Источник: Алаба не хочет играть в защите и намерен покинуть «Баварию»
Прилетели! Власти запретили все регулярные и чартерные рейсы за границу
В Хабаровске работодатели медленно гасят долги по зарплате
Путин объявил всю следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Александр Моор: Для пожилых тюменцев вводится режим самоизоляции
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика