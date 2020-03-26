«Севилья» намерена приобрести голкипера «Реал Сосьедада» Вратарь «Реал Сосьедада» Херонимо Рульи, выступающий на правах аренды в «Монпелье», может оказаться в «Севилье».

По информации Estadio Deportivo, андалусийский клуб видит в 27-летнем голкипере возможного сменщика Томашу Вацлику. Однако испанцам придется выдержать конкуренцию с «Монпелье», довольными выступлениями Рульи в нынешнем сезоне и готовыми выкупить его контракт.

Напомним, что «Реал Сосьедад» приобрел Рульи у «Манчестер Сити» в январе 2017 года за семь миллионов евро. Перед началом нынешнего сезона его отдали в аренду в «Монпелье». За французский клуб 27-летний аргентинец провел 28 матчей, пропустил 27 голов и 11 раз сохранил ворота своей команды «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 10 миллионов евро.