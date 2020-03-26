Дарко Бодул: К счастью, люди не воспринимают слова Лукашенко о коронавирусе всерьез В Белоруссии продолжается национальное первенство.

Нападающий солигорского «Шахтера» Дарко Бодул поделился мнением о том, что чемпионат Белоруссии по футболу не был приостановлен из-за коронавируса.

«Когда мы узнали, что чемпионат стартует, это был тяжелый удар. Мы знаем, что происходит в Европе. Лукашенко нравится играть в большого босса. Но, к счастью, люди не воспринимают эти заявления всерьез. Даже без мер правительства на улицах гораздо меньше людей, чем обычно. Я больше не вижу пожилых людей», — цитирует футболиста издание Kronen Zeitung.

Напомним, Бодул хорошо известен по выступлениям в России. Он играл за «Амкар» и «Енисей». В феврале 2019 года он стал игроком «Шахтера», за который провел 25 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Чемпионат Белоруссии остается единственным футбольным турниром в Европе, не приостановленным из-за коронавируса.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру.