Гризманн может перейти в «Манчестер Юнайтед» Француз так и не смог стать лидером «Барселоны».

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Mundo Deportivo, английский клуб внимательно следит за ситуацией игрока в каталонском клубе.

Напомним, Гризманн перешел в «Барсу» из «Атлетико» в июле 2019 года. В составе сине-гранатовых он провел 37 матчей, в которых забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

Контракт 29-летнего игрока с каталонцами рассчитан до июня 2024 года.