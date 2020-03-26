«Шальке» хочет выкупить Тодибо у «Барселоны» Защитник «Шальке» Жан-Клер Тодибо, арендованный у «Барселоны», может продолжить карьеру в немецком клубе.

По информации Bild, руководство гельзенкирхенцев довольно выступлениями 20-летнего француза в его семи проведенных матчах за новую команду и готово выкупить контракт игрока за 25 миллионов евро.

Отмечается, что каталонцы не будут выступать против того, чтобы отпустить своего футболиста в другой клуб.

Жан-Клер Тодибо выступал за «Барселону» с января прошлого года. За это время он сыграл в пяти матчах чемпионата Испании, заработав две желтые карточки. Контракт защитника рассчитан до июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.