Девушка Дибалы, заразившаяся коронавирусом: Какие ощущения? Все болит, постоянная усталость

Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, рассказала о своем состоянии. Ранее стало известно, что Сабатини заразилась коронавирусом, а позже это случилось и с ее молодым человеком.
«Мы находимся в изоляции уже девять дней. Сейчас нам намного лучше, но два-три дня назад было очень плохо. Нам сказали, что очередной анализ будет взят 31 марта. Сейчас мы сидим дома и пьем какие-то витамины.
Какие ощущения? Как от гриппа, все болит, постоянная усталость. Жара у меня не было, но в легких было странное ощущение. После этого Пауло тоже стало плохо», – цитирует Сабатини La Gazzetta dello Sport.
На сегодняшний день от коронавируса скончались больше 21 тысячи человек.
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