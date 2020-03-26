Девушка Дибалы, заразившаяся коронавирусом: Какие ощущения? Все болит, постоянная усталость Накануне футболист заявил, что с ними все в порядке.

Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, рассказала о своем состоянии. Ранее стало известно, что Сабатини заразилась коронавирусом, а позже это случилось и с ее молодым человеком.

«Мы находимся в изоляции уже девять дней. Сейчас нам намного лучше, но два-три дня назад было очень плохо. Нам сказали, что очередной анализ будет взят 31 марта. Сейчас мы сидим дома и пьем какие-то витамины.

Какие ощущения? Как от гриппа, все болит, постоянная усталость. Жара у меня не было, но в легких было странное ощущение. После этого Пауло тоже стало плохо», – цитирует Сабатини La Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день от коронавируса скончались больше 21 тысячи человек.