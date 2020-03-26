Агент игрока «Милана» Эрнандеса: Тео может стать одним из лучших левых защитников в мире Футбольный агент Мануэль Гарсия Квилон, клиентом которого является левый защитник «Милана» Тео Эрнандес, поделился мнением по поводу игры своего подопечного.

– Если Тео продолжит хорошо выполнять свою работу на поле при соответствующей поддержке клуба, то он может стать одним из лучших левых защитников в мире. Ему необходимо подтвердить свой высокий уровень в «Милане»: как только он это сделает, его трансферная стоимость будет стоить гораздо выше, чем 50 миллионов евро, – цитирует агента Calcio Mercato.

Напомним, что 22-летний Эрнандес перешел в «Милан» в июле 2019 года из «Реала» за 20 миллионов евро, подписав контракт до лета 2024-го. С тех пор он принял участие в 25 матчах, забил шесть голов и отдав два ассиста.

Ранее французский защитник выступал за «Реал Сосьедад» и «Алавес». Нынешняя трансферная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.