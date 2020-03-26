Игнашевич показал, как проводит время, находясь на карантине (видео)

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал видео в своем Instagram.
Находясь на карантине, российский специалист решил собрать конструктор LEGO.
Ранее стало известно, что чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля.
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев «В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Денис Поярков: Зимой задержки составляли полгода, потом отдали четыре зарплаты В ФНЛ жизнь во время вынужденной паузы замерла так же, как и в РПЛ. Полузащитник «Мордовии» рассказал о буднях клуба из Саранска, который после 27 туров занимает предпоследнее место в таблице. 25.03.2020 15:00 Футбол Джума Иван Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья Семин и пустота: как «Локомотиву» не наступить на старые грабли Продолжаем отмечать совершеннолетие РПЛ, вспомнив всех главных тренеров «Локо» с 2002 года. Их было 14. Но успех сопутствовал только Юрию Семину, кресло под которым сейчас почему-то опять зашаталось. 26.03.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Дани Парехо: Треть «Валенсии» болеет, а я изучаю домашнее хозяйство на карантине Интервью капитана «Валенсии», который остается на карантине. 26.03.2020 12:00 Футбол Анисимов Вадим Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия