Игнашевич показал, как проводит время, находясь на карантине (видео) На сегодняшний день от коронавируса скончались больше 21 тысячи человек.

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал видео в своем Instagram. Находясь на карантине, российский специалист решил собрать конструктор LEGO. Ранее стало известно, что чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4) 25 Мар 2020 в 5:00 PDT