Ндомбеле интересен «Барселоне» Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле попал в сферу интересов «Барселоны».

По информации El Mundo Deportivo, руководство каталонцев видит в 23-летнем французе замену Артуру Видалю и Ивана Ракитича, которые близки к уходу из испанского клуба ближайшим летом.

Отметим, что Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» в июле прошло года из «Лиона» за 60 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2025-го. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей, два гола и четыре ассиста.

В составе сборной Франции полузащитник отыграл шесть поединков.