Источник: «Реал» купит Погба этим летом - Советский спорт
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26 марта 2020 14:57ФутболТрофименко Кирилл

Источник: «Реал» купит Погба этим летом

В переходе полузащитника «МЮ» заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Мадридский «Реал» планирует купить полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба уже этим летом.

Как сообщает AS, испанцы готовы заплатить за француза не менее 100 млн евро, а в его приобретении заинтересован лично главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан.

В текущем сезоне Погба провел семь матчей за «МЮ», не отметившись голами и отдав две результативные передачи. В январе полузащитник перенес операцию на голеностопе.

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