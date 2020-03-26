Лев Лещенко находится в крайне тяжелом состоянии У известного певца и болельщика «Динамо» подтвердился диагноз коронавирус. Он переведен в реанимацию.

Знаменитый певец и известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко переведен из обычной палаты больницы в Коммунарке в отделение реанимации.

Как сообщает телеграм-канал 112, врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое. Ранее стало известно, что Лещенко госпитализировали вместе с супругой. У него также диагностировано двустороннее воспаление легких.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.