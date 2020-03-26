Константин Рауш: Первый гол за «Динамо» в Грозном – очень важное событие для меня Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился впечатлениями от первого забитого гола в составе московского клуба в матче 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

– Безусловно, для меня лично гол в Грозном очень важный момент. Мой первый мяч в РПЛ, хотя были моменты и прежде, но крайне не везло. В последних играх пошли голевые передачи, было ощущение, что и гол не за горами. И он состоялся! Спасибо Филиппу, который блестяще все сделал в той ситуации, – цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что в матче с «Ахматом» 30-летний защитник отличился на 26-й минуте, откликнувшись на передачу Максимилиана Филлипа. Победа над грозненцами позволила подопечным Кирилла Новикова подняться на шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Рауш выступает за «Динамо» с января 2018 года. С тех пор он провел за московский клуб 41 матч, забил один гол отдал восемь ассистов. Его контракт с клубов рассчитан до 30 июня 2020-го.

17 марта чемпионат России был приостановлен, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.