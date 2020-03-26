Бывший спортивный директор «Милана»: Хотел подписать Милика в команду Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о том, что в свое время хотел подписать для «россонери» нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

– Милик был моей давней миссией, еще со времени в «Интере». Я знаю Аркадиуша очень хорошо, я хотел подписать его в «Милан». Он получил много денег, перейдя в «Наполи». Стоимость трансфера была высокой, и это все осложнило, – цитирует Мирабелли Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Напомним, что 50-летний специалист работал в «Милане» с апреля 2017 по июль 2018 года.

Ранее сообщалось об интересе миланского клуба к Милику. 26-летний польский нападающий рассматривается «россонери», как потенциальная замена Златану Ибрагимовичу, контракт с которым истекает ближайшим летом.

Милик перешел в «Наполи» в августе 2016 года из «Аякса» за 32 миллиона евро. С тех пор он сыграл в 109 матчах, забил 46 голов и отдал пять ассистов. Его контракт с неаполитанцами действует до лета 2021-го.