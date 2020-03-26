Фрейзер может перейти в «Арсенал» на правах свободного агента Нападающий «Борнмута» Райан Фрейзер летом может оказаться в «Арсенале».

Как сообщает Goal.com, контракт 26-летнего шотландца с «Борнмутом» не будет продлен, и игрок может перейти в лондонский клуб в статусе свободного агента.

Фрейзер выступает за «Борнмут» с января 2013 года. С тех пор он отыграл 208 матчей, забил 24 гола и отдал 33 ассиста. Ранее он играл в составе «Ипсвича» и «Абердина».

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 32 поединка, отметившись одним забитым голом и четырьмя результативными передачами.

За сборную Шотландии Фрейзер провел 11 встреч (1 гол).