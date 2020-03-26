Юрий Семин: Наша страна должна доиграть чемпионат России Ранее сообщалось, что РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о пандемии коронавируса, а также выразил мнение, что нынешний сезон должен быть доигран.

«Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат. Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены – мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами», – цитирует специалиста «РГ».

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант с досрочным завершением сезона.