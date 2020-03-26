Карпин дал пять рекомендаций, чтобы помочь остановить эпидемию коронавируса (видео) Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал видео с рекомендациями по борьбе с распространением коронавируса.

В видеоролике Карпин дает пять советов о том, как помочь остановить эпидемию коронавируса.

Напомним, что 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.