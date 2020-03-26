Вадим Евсеев: Открываю для себя Булгакова - Советский спорт
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26 марта 2020 18:53ФутболТрофименко Кирилл

Вадим Евсеев: Открываю для себя Булгакова

Тренера удивил тот факт, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» тоже поставлен по произведению великого русского писателя.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, чем он занимается во время вынужденной паузы в чемпионате РПЛ из-за распространения пандемии коронавируса в мире.

«Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он. Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?» — написал Евсеев на своей странице в Instagram..

Первенство РПЛ приостановлено на неопределенный срок. Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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