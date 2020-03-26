Вадим Евсеев: Открываю для себя Булгакова

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, чем он занимается во время вынужденной паузы в чемпионате РПЛ из-за распространения пандемии коронавируса в мире.
«Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он. Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?» — написал Евсеев на своей странице в Instagram..
Первенство РПЛ приостановлено на неопределенный срок. Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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