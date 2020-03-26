Гилерме: «Спартак» предлагал намного большую зарплату, чем «Локомотив» Голкипер признался, что перейти в стан «красно-белых» было бы очень некрасиво.

Вратарь московского «Локомотива» Гилерме рассказал, что «Спартак» предлагал ему перейти на значительно лучших условиях, однако игрок предпочел клуб не менять.

«Спартак» предлагал зарплату намного больше, чем «Локомотив». Болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера — все, что у меня есть в футболе, мне дал этот клуб. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво», — сказал Гилерме на YouTube-канале «КраСава».

Он отметил, что подписание нового соглашения с «железнодорожниками» прошло намного труднее, чем предполагалось.