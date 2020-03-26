Источник: Чемпионат Англии не будет возобновлен 30 апреля Об этом информирует Daily Mail.

Клубам Английской футбольной лиги (EFL) сообщили, что из-за текущий ситуации, вызванной пандемией коронавируса, нынешний сезон не будет возобновлен 30 апреля.

Согласно источнику, на следующей неделе состоится очередная встреча руководства чемпионата с отечественными клубами. Стороны постараются определить новую дату.

На данный момент от коронавируса скончались более 21 тысячи человек. Ранее УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы и Кубка Америки на 2021 год.