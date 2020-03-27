Педро: Я хочу остаться в «Челси», но переговоров о новом контракте еще не было

Нападающий «Челси» Педро опроверг информацию о том, что принял решение покинуть лондонский клуб.
«Срок моего контракта скоро истекает, но разговоров с клубом о продлении еще не было. Не знаю, буду ли я продолжать играть здесь или нет, но я не подписывал соглашения ни с каким другим клубом. Я принадлежу «Челси». Мое желание — остаться здесь, но мы не знаем, что произойдет. Я должен поговорить с клубом», — цитирует Педро пресс-служба лондонцев.
Напомним, Педро перешел в «Челси» из «Барселоны» в 2015 году. Всего он провел за клуб 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 результативных передач.
В составе лондонцев 32-летний испанец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу Европы УЕФА.
Добавим, что чемпионат Англии прерван из-за коронавируса. После 29 сыгранных туров «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.
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