Педро: Я хочу остаться в «Челси», но переговоров о новом контракте еще не было Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2020 года.

Нападающий «Челси» Педро опроверг информацию о том, что принял решение покинуть лондонский клуб.

«Срок моего контракта скоро истекает, но разговоров с клубом о продлении еще не было. Не знаю, буду ли я продолжать играть здесь или нет, но я не подписывал соглашения ни с каким другим клубом. Я принадлежу «Челси». Мое желание — остаться здесь, но мы не знаем, что произойдет. Я должен поговорить с клубом», — цитирует Педро пресс-служба лондонцев.

Напомним, Педро перешел в «Челси» из «Барселоны» в 2015 году. Всего он провел за клуб 201 матч, забил 43 гола и отдал 28 результативных передач.

В составе лондонцев 32-летний испанец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу Европы УЕФА.

Добавим, что чемпионат Англии прерван из-за коронавируса. После 29 сыгранных туров «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.