Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса Количество заразившихся продолжает увеличиваться.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

Средства будут направлены больницам и медицинским работникам в Мадриде (родном городе игрока), сообщает Marca.

Примечательно, что де Хеа хотел пожертвовать деньги анонимно, однако его личность раскрыла глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, поблагодарившая испанца в Twitter.

Напомним, заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в Испании зафиксировано более 56 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4,1 тыс. человек.