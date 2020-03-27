Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.
Средства будут направлены больницам и медицинским работникам в Мадриде (родном городе игрока), сообщает Marca.
Примечательно, что де Хеа хотел пожертвовать деньги анонимно, однако его личность раскрыла глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, поблагодарившая испанца в Twitter.
Напомним, заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в Испании зафиксировано более 56 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 4,1 тыс. человек.
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