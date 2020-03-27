Джанлуиджи Доннарумма: Я всегда был фанатом «Милана» Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что готов остаться в команде.

– Цвета «Милана» очень много значат для меня, потому что я вырос здесь. Я всегда был фанатом «россонери», и я стараюсь бороться изо всех сил за эту футболку. Моя личная цель – всегда работать на максимум и стараться пропустить как можно меньше голов, – цитирует Доннарумму ANSA.

Ранее сообщалось об интересе к голкиперу со стороны «Челси», «ПСЖ», «Реала» и «Ювентуса».

Отметим, что Доннарумма выступает в «Милане» с 2015 года. За это время он принял участие в 190 матчах, пропустив 199 голов и 69 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. За национальную сборную он провел 16 встреч.

В этом сезоне голкипер провел 26 матчей, пропустил 33 мяча и отыграл «на ноль» в десяти играх. Его контракт с командой действует до лета 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.