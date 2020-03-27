Гетце летом продолжит карьеру в «Байере» Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце окажется в «Байере» ближайшим летом.

По информации Sport1.de, 27-летний немец перейдет в леверкузенскую команду в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересована «Герта». Однако после того, как главный тренер берлинцев Юрген Клинсманн покинул клуб, его переход оценивается маловероятным.

Гетце вернулся в «Боруссию» из «Баварии» летом 2016 года за 22 миллиона евро. Всего на счету полузащитника 217 матчей в составе дортмундской команды – он забил 45 голов и отдал 61 результативную передачу. За сборную Германии он провел 63 встречи и отметился 17 забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.