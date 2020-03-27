Ривалдо: Тер Штеген заслужил быть одним из самых оплачиваемых игроков «Барселоны» Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо оценил ситуацию с возможным продлением контракт с голкипером команды Марком-Андре Тер Штегеном.

– «Барселона» обсуждает продление контракта с Тер Штегеном, и я согласен, что он заслуживает повышение зарплаты, учитывая, что cделал для клуба последние пару лет. Не считаю, что он должен получать наравне с Суаресом и Месси, однако имеет право быть одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, – цитирует Ривалдо Goal.com.

Ранее сообщалось, что 27-летний голкипер отложил переговоры с «Барселоной» о продлении контракта, истекающего летом 2022 года. Тер Штеген желает продолжить свои выступления в команде, однако хочет получать больше, чем было ему предложено – каталонцы готовы платить вратарю 6,3 миллиона евро в год.

Тер Штеген перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро. С тех пор он отыграл 224 матча, пропустив 206 голов и 94 раза сыграв «на ноль». В нынешнем сезоне в активе голкипера 34 поединка, 11 из которых были «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.