Тренер «Зальцбурга»: Трансфер Минамино в «Ливерпуль» – большая честь для нас Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал переход бывшего нападающего команды Такуми Минамино в «Ливерпуль».

– Такуми дал понять, что уже в начале переговоров в ноябре он хотел бы уехать зимой. Мы помогли ему тщательно обдумать его следующий шаг. В конце концов, он оказался в «Ливерпуле». Это сделка, которая много значит для всего клуба и является большой честью для нас, – цитирует Марша Spox.com.

Японский полузащитник перешел в «Ливерпуль» 1 января за 8,5 миллионов евро, подписав контракт до лета 2024 года. С тех пор он провел семь матчей, но результативными действиями не отметился.

С 2015 года Минамино выступал за «Зальцбург». В составе австрийского клуба он сыграл 199 поединков, в которых забил 64 гола и отдал 44 ассиста.