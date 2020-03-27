«Челси» заинтересовался голкипером «Милана» Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов «Челси».

Как сообщает Football Italia, главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард считает 21-лентнего голкипера идеальной заменой Кепе Аррисабалаге.

Отмечается, что на голкипера также претендуют «ПСЖ» и «Реал». Ранее свой интерес у итальянцу обозначил «Ювентус».

Напомним, по информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» не станет продлевать соглашение Доннаруммой и намерено продать его в ближайшее трансферное окно.

Добавим, что в текущем сезоне Доннарумма провел 17 матчей в чемпионате Италии и пропустил 23 мяча, отыграв на ноль в шести встречах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.