Дмитрий Парфенов: Понимаем, что 10 апреля ничего не начнется Главный тренер «Урала» считает, что 10 апреля сезон РПЛ не возобновится.

- Самая главная проблема – непонимание, когда чемпионат возобновится. Остается поддерживать физическое состояние футболистов, а вот психологическое – тяжело.

Понимаем, что 10 апреля ничего не начнется. Назовите нам дату, будем готовиться. Кто-то ведь тренируется, кто-то нет. Не знаю, стоит ли продолжать чемпионат или нет, - приводит слова Парфенова «РИА Новости».

Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. При этом президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа.