«Арсенал» поставит бронзовую статую Венгера возле стадиона «Эмирейтс» Французский тренер проработал в лондонском клубе 22 года, завоевав три чемпионских титула.

Руководство «Арсенала» приняло решение установить бронзовую статую в честь бывшего главного тренера «канониров» Арсена Венгера. Об этом сообщает The Athletic.

Венгер проработал с лондонским клубом 22 года с сентября 1996-го по май 2018-го, став самым успешным тренером в истории «Арсенала». Под руководством француза «канониры» трижды выиграли АПЛ в 1998, 2002 и 2004 годах, а также по семь раз завоевали Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее возле стадиона «Эмирейтс» были установлены брозновые статуи в честь других легенд «Арсенала» – тренера Герберта Чепмена и футболистов Денниса Бергкампа, Тьерри Анри и Тони Адамса.