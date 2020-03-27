РФС будет следовать рекомендациям властей государства и УЕФА по поводу возобновления сезона В данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

Российский футбольный союз будет следовать рекомендациям правительства Российской Федерации и позиции УЕФА в вопросе о возобновлении соревнований. Об этом в интервью ТАСС заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

«На данный момент никаких новых вводных по дате возобновления чемпионата нет, – заявил Мельников. – Он приостановлен до 10 апреля, как это и говорилось. Мы будем руководствоваться позицией российских властей и УЕФА. Надеемся, что на следующей неделе будут проведены консультации с УЕФА и другими футбольными ассоциациями и будут выработаны единые рекомендации как в части оплаты футболистам, так и в части возобновления чемпионатов и еврокубков. Поскольку мы являемся частью европейского футбола, то должны действовать совместно с другими лигами».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после того, как были сыграны 22 тура из 30.