Зинедин Зидан: Оставайтесь дома – это единственный путь к победе Главный тренер «Реала» обратился к болельщикам.

Зинедин Зидан опубликовал в инстаграме свою фотографию на беговой дорожке, призвав всех оставаться дома в условиях пандемии коронавируса.

«Мы живем в уникальное время. Позаботьтесь о себе и своих близких. Оставайтесь дома. Это наш единственный путь к победе», – написал Зидан.

Чемпионат Испании был приостановлен после 27 туров. «Реал» занимает второе место, отставая на два очка от «Барселоны».