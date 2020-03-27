Дибала – о симптомах коронавируса: Я не мог дышать Ранее сообщалось, что футболист заразился инфекцией вместе со своей девушкой.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о симптомах коронавируса. Он подчеркнул, что идет на поправку, как и его девушка Ориана Сабатини.

«Я не мог дышать, болели все мышцы, а через пять минут не мог даже двигаться. Сейчас мне намного лучше. Я вернулся к привычной жизни и уже тренируюсь», – приводит слова аргентинца Football Italia.

Дибала – третий игрок туринского клуба, заразившийся коронавирусом. Ранее эта болезнь была обнаружена у полузащитника Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.