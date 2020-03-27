«Локомотив» – болельщикам: Пожалуйста, оставайтесь дома Ранее сообщалось, что столичный клуб ушел на карантин.

Пресс-служба московского «Локомотива» обратилась к болельщикам из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

«Футбол. «Локомотив». Черкизово. Это то, что объединяло нас многие годы. Мы все скучаем по играм нашей команды, по заполненным трибунам родного стадиона.

Обычно мы призываем всех прийти на стадион и поддержать команду, но сейчас особенное время. Время, когда наш главный соперник не на стадионе. Когда нужно быть внимательнее к себе и своим близким. Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», – говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день от этой болезни скончались более 24 тысяч человек. По официальной информации, чемпионат России планируют возобновить 10 апреля.