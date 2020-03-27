Карл-Хайнц Румменигге: Обменять Алабу на Сане? Сказка братьев Гримм

Руководитель мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал вероятность обмена австрийского защитника Давида Алабы на нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.
«Слышал, ходят слухи, что мы готовы отдать «Манчестер Сити» Давида Алабу в обмен на Лероя Сане. По этому поводу могу заявить следующее: это сказка братьев Гримм, не имеющая ничего общего с реальностью», – заявил Румменигге в интервью TZ.
В прошлом году «Бавария» собиралась приобрести Сане у «Манчестер Сити», но 4 августа нападающий сборной Германии получил тяжелую травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Больше в нынешнем сезоне Лерой сыграл ни одной встречи.
В активе Алабы 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах бундеслиги сезона-2019/20.
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