Карл-Хайнц Румменигге: Обменять Алабу на Сане? Сказка братьев Гримм Председатель правления «Баварии» прокомментировал слухи о возможных трансферах.

Руководитель мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал вероятность обмена австрийского защитника Давида Алабы на нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.

«Слышал, ходят слухи, что мы готовы отдать «Манчестер Сити» Давида Алабу в обмен на Лероя Сане. По этому поводу могу заявить следующее: это сказка братьев Гримм, не имеющая ничего общего с реальностью», – заявил Румменигге в интервью TZ.

В прошлом году «Бавария» собиралась приобрести Сане у «Манчестер Сити», но 4 августа нападающий сборной Германии получил тяжелую травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Больше в нынешнем сезоне Лерой сыграл ни одной встречи.

В активе Алабы 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах бундеслиги сезона-2019/20.