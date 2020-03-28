Карлос Вела: В «Реал Сосьедаде» прошел самый важный этап моей жизни

– Именно в Сан-Себастьяне прошел самый важный период моей жизни. Это была новая семья. Я приехал туда после трех лет в Лондоне, к которому так и не смог приспособиться. Это место, о котором у меня нет хороших воспоминаний. Я хотел выбраться оттуда, и «Реал» стал моим спасением, – цитирует Велу GQ.
Напомним, что 31-летний мексиканец перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2011 года из лондонского «Арсенала». Спустя сезон испанский клуб выкупил права на игрока за 14 миллионов евро. Вела отыграл за команду 250 матчей, забил 73 гола и отдал 44 ассиста.
За «Лос-Анджелес» форвард выступает с января 2018-го, отметившись 57 забитыми мячами в 71 проведенной игре. Также на его счету 72 встречи в составе сборной Мексики (19 голов).
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