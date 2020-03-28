Деспотович стал лучшим игроком «Оренбурга» в марте Пресс-служба «Оренбурга» объявила о том, что нападающий Джордже Деспотович был признан лучшим игроком команды по итогам марта.

Отметим, что за 28-летнего серба проголосовало 28 процентов болельщиков. Второе место занял форвард Джоэль Фамейе (19%). Тройку лучших замкнул полузащитник Рикарду Алвеш (11%).

В прошлом месяце «Оренбург» сыграл три матча, одержав победу над «Арсеналом» (2:0) и потерпев поражения от «Спартака» (1:3) и «Сочи» (1:5). В игре с тульским клубом Деспотович отметился дублем. Он забил уже восемь голов в нынешнем сезоне чемпионата России.

После зимней паузы подопечные Константина Емельянова занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.