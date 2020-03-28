«Наполи» желает продлить контракт с Ди Лоренцо Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо впечатлил руководство клуба своей игрой в нынешнем сезоне.

По информации Corriere dello Sport, в ближайшее время была запланирована встречу, на которой будет обсуждаться продление действующего соглашения с 26-летним итальянцем.

Напомним, что Ди Лоренцо перешел в «Наполи» прошлым летом из «Эмполи» за восемь миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола и семь ассистов в 35 матчах. При этом игрок выходил на поле как на фланге, так и в центре обороны.

Контракт Джованни с клубом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.