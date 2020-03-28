«Реал» готов продать Васкеса

Как сообщает AS, руководство мадридского клуба не собирается продлевать контракт с 28-летним испанцем, рассчитанный до лета 2021 года. Поэтому, команда постарается продать игрока ближайшим летом, чтобы заработать хоть какую-то на его продаже, нежели отпускать его бесплатно.
Васкес является воспитанником «Реала». Всего в составе «сливочных» он провел 201 матч, забил 24 гола и отдал 46 ассистов, став вместе с командой победителем чемпионата Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне на его счету 18 поединков, в которых он отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
За сборную Испании полузащитник отыграл девять матчей. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Валерий Кичин: Полгода в Белоруссии – потерянное время 27-летний защитник «Торпедо» и сборной Киргизии надеется, что сезон-2019/20 в ФНЛ все-таки будет доигран. 26.03.2020 20:00 Футбол Джума Иван «Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Кубок Гагарина попал в ЧП КХЛ оставила попытки возобновить сезон и официально объявила о его завершении 25.03.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Хватит КХЛ жить как при коммунизме. Особое мнение Виталия Славина Пока наш хоккей встал на паузу, самое время поговорить о вещах концептуальных. Тем более повод есть. Речь о введении в КХЛ с будущего сезона жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей. 24.03.2020 20:30 Хоккей Славин Виталий Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей Соболев оформил хет-трик в ворота «Марселя», Ребров проиграл Ковалевски Игроки «Спартака» провели виртуальный поединок против клуба второй польской лиги «Стомил», инициатором которого выступил Войцех Ковалевски. 26.03.2020 17:15 Футбол Григорьевская Юлия Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей Оттепель, война и восстание. Как отменяли чемпионаты мира в разные годы На прошлой неделе ИИХФ из-за пандемии решила не проводить 84-й чемпионат мира, который должна была принять Швейцария в мае. 24.03.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий