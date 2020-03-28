«Реал» готов продать Васкеса - Советский спорт
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28 марта 2020 11:00ФутболКорегин Владислав

«Реал» готов продать Васкеса

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, руководство мадридского клуба не собирается продлевать контракт с 28-летним испанцем, рассчитанный до лета 2021 года. Поэтому, команда постарается продать игрока ближайшим летом, чтобы заработать хоть какую-то на его продаже, нежели отпускать его бесплатно.

Васкес является воспитанником «Реала». Всего в составе «сливочных» он провел 201 матч, забил 24 гола и отдал 46 ассистов, став вместе с командой победителем чемпионата Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне на его счету 18 поединков, в которых он отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За сборную Испании полузащитник отыграл девять матчей. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

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