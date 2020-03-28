Стало известно о трех возможных вариантах возобновления чемпионата Испании Руководство чемпионата Испании рассматривают все возможности завершения сезона 2019/2020.

Согласно информации Marca, рассматриваются следующие варианты:

– Сезон возобновится в середине мая – команда придется играть до трех матчей в неделю, чтобы завершить все к июлю;

– Поединки начнутся летом с возможностью завершения чемпионата к началу сентября;

– Игры стартуют в сентябре, а даты начала следующего сезона будут сдвинуты.

Ранее сообщалось, что Ла Лига склоняется к варианту возобновления турнира весной. При этом сезон-2020/21 может стартовать в сентябре, а в декабре календарь будет уплотнен по примеру АПЛ.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. К моменту паузы было сыграно 27 туров из 38.