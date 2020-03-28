Лотар Маттеус: Прекрасно представляю себе переход Санчо в «Баварию» Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус оценил будущие перспективы полузащитника «Боруссии» Джейдона Санчо.

– Возможно, он вернется в Англию. Но чего он хочет добиться в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»? Они в следующем сезоне даже в Лиге чемпионов могут не сыграть. Думаю, что ему стоит перейти в «Баварию». Я прекрасно представляю себе Санчо в Мюнхене, в том числе потому, что он способен сыграть на обоих флангах, – цитирует Маттеуса Metrosport.

Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 90 поединках, отметившись 31 забитым мячом и 42 голевыми передачами. За сборную Англии он сыграл 11 встреч (2 гола).

В этом сезоне полузащитник сыграл 35 матчей – на его счету 17 голов и 19 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 130 миллионов евро.