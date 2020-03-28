СМИ: «Зенит» решил продлить контракт с Семаком Такой информацией располагает издание «Спорт день за днем».

В руководстве «Зенита» довольны работой главного тренера команды Сергея Семака.

Согласно источнику, питерский клуб решил продлить контракт со специалистом и не рассматривает вариант с приглашением другого тренера.

Отмечается, что стороны решили взять паузу по этому вопросу из-за непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Напомним, 44-летний Семак встал у руля команды в 2018 году. За это время он помог коллективу выиграть чемпионат страны.