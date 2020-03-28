Лоренцо Инсинье: Огромный опыт Гаттузо в качестве игрока помогает команде развиваться - Советский спорт
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28 марта 2020 13:05ФутболКорегин Владислав

Лоренцо Инсинье: Огромный опыт Гаттузо в качестве игрока помогает команде развиваться

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

– Мы говорим с Гаттузо почти каждый день. Он заставил чувствовать себя важным в команде с первого дня. Наличие тренера с таким большим игровым опытом очень помогает нам. Он выиграл все как игрок, и он постоянно делится с нами своими футбольными знаниями, – цитирует Инсинье ANSA.

Напомним, что 42-летний специалист тренирует «Наполи» с 11 декабря 2019 года. Под его руководством команда сыграла 15 матчей, в которых одержала девять побед, один раз сыграла вничью и пять раз проиграла.

Неаполитанцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков после 26 туров.

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