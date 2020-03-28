Роналду пошел на понижение зарплаты, он потеряет почти четыре млн евро - Советский спорт
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28 марта 2020 13:06ФутболГичунцев Артур

Роналду пошел на понижение зарплаты, он потеряет почти четыре млн евро

Об этом сообщает Tuttosport.

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини призвал своих партнеров по команде пойти на понижение зарплаты.

Согласно источнику, его инициативу поддержал нападающий Криштиану Роналду. Таким образом, как пишет источник, португалец потеряет почти четыре млн евро.

При этом сообщается, что идею Кьеллини поддержал голкипер «старой синьоры» Джанлуиджи Буффон.

Добавим, что чемпионат Италии приостановлен до мая из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день от этой болезни скончались более 27 тысяч человек.

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