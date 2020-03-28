СМИ: Нойер отказался от трансфера в «Челси» Об этом сообщает Goal.

Капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер решил остаться в немецком клубе.

Согласно источнику, он уже отказался от трансфера в «Челси», который хотел заменить им испанского вратаря Кепу Аррисабалагу.

Ранее сообщалось, что у футболиста конфликт с руководством «Баварии» и он рассматривает варианты с переездом в Англию или Италию.

Добавим, что в составе мюнхенского гранда Нойер выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Германии (семь раз), Кубок Германии (четыре раза) и Суперкубок страны (три раза).