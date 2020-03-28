Источник назвал новую зарплату Семака в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак близок к продлению контракта.
Согласно источнику, по новому соглашению он будет получать 1,8 млн евро. Сейчас его оклад составляет 1,2 млн евро.
Ранее сообщалось, что 44-летний тренер хочет остаться в команде. Стороны решили отложить этот вопрос до лета 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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