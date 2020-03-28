Невилл призвал руководство АПЛ досрочно завершить текущий сезон Ранее сообщалось, что английские клубы обсудят этот вопрос в начале апреля.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оставил запись в соцсети о текущем положении АПЛ из-за пандемии коронавируса.

В частности, он предложил досрочно завершить этот сезон, открыть трансферное окно в мае и закрыть его в конце сеона-2020/21.

«Продлите контракты футболистов, чтобы они могли завершить сезон-2019/20. Окажите финансовую помощь нуждающимся клубам, в том числе не входящим в футбольную лигу Англии», – написал Невилл в своем Twitter.