Невилл призвал руководство АПЛ досрочно завершить текущий сезон

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оставил запись в соцсети о текущем положении АПЛ из-за пандемии коронавируса.

В частности, он предложил досрочно завершить этот сезон, открыть трансферное окно в мае и закрыть его в конце сеона-2020/21.

«Продлите контракты футболистов, чтобы они могли завершить сезон-2019/20. Окажите финансовую помощь нуждающимся клубам, в том числе не входящим в футбольную лигу Англии», – написал Невилл в своем Twitter.

-finish this season in a short time frame when safe

-condense next season if needed

-open transfer window from May and run it all the way through 20/21 to give clubs agility

-extend player contracts to complete 19/20

-financial packages for clubs in need inc non-league