СМИ: Азмун может перейти в «Наполи» за 25 млн евро Об этом сообщает TodoFichajes.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в чемпионат Италии.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Наполи». Отмечается, что чемпион России готов продать иранского футболиста за 25 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний нападающий отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.