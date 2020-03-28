Возле «Ростов Арены» масштабный пожар

В Ростове-на-Дону не левом берегу Дона возле стадиона «Ростов Арена» горят камыши. Пожар распространился на территорию более, чем 1000 квадратных метров.
Телеграм-канал Baza сообщает, что МЧС готовит к вылету пожарный самолет.
ИА REGNUM сообщает, что к тушению крупного природного пожара подключат вертолет и пожарный поезд. Об этом агентству сообщили в региональном управлении МЧС России.
«Вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, ожидается прибытие пожарного поезда. Площадь уточняется. Угрозы стадиону нет», – уточнили в МЧС.
Ликвидировать пожар мешает сильный ветер. На месте происшествия работают более 100 пожарных и несколько десятков единиц техники.
Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в 13:52.
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