Возле «Ростов Арены» масштабный пожар К вылету готовят пожарный самолет МЧС.

В Ростове-на-Дону не левом берегу Дона возле стадиона «Ростов Арена» горят камыши. Пожар распространился на территорию более, чем 1000 квадратных метров.

Телеграм-канал Baza сообщает, что МЧС готовит к вылету пожарный самолет.

ИА REGNUM сообщает, что к тушению крупного природного пожара подключат вертолет и пожарный поезд. Об этом агентству сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, ожидается прибытие пожарного поезда. Площадь уточняется. Угрозы стадиону нет», – уточнили в МЧС.

Ликвидировать пожар мешает сильный ветер. На месте происшествия работают более 100 пожарных и несколько десятков единиц техники.

Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в 13:52.