Денис Глушаков: Перед самоизоляцией прокатился по кавказским горам (фото) Ранее стало известно о приостановке чемпионата России до 10 апреля.

Хавбек грозненского «Ахмата» Денис Глушаков показал, как провел свободное время перед началом карантина из-за пандемии коронавируса.

«Перед самоизоляцией для борьбы с вирусом получилось за один день прокатиться по кавказским горам – накатался, надышался.

Теперь сидим дома, тренируемся всеми подручными средствами, двигаемся, саморазвиваемся – чего и всем желаю, нужно остановить вирус, чтобы жизнь вернулась в привычное русло», – написал Глушаков.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 27 тысяч человек.