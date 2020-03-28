Скончался 14-летний футболист академии мадридского «Атлетико» О причине смерти не сообщают.

Официальный сайт «Атлетико» сообщил печальную новость. Сегодня скончался 14-летний футболист академии мадридского клуба Кристиан Минчола.

«Атлетико» присоединяется к скорби и хочет передать искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана», – сказано в сообщении ФК «Атлетико».

«В подобных ситуациях возникает чувство беспомощности, – заявил генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль. – Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые – от коронавируса, а кто-то – от других болезней. Обидно, что нельзя попрощаться с ними должным образом. У меня разбито сердце. Кристиану было всего 14 лет. Посылаю большой поцелуй его семье и всем, кто столкнулся с подобным. Мы приспустим флаг клуба в память о Кристиане и других спортсменах, которые погибли в последние недели».

«Жизнь очень несправедлива, – заявил капитан «Атлетико» Коке. – Я горжусь тем, что ты, Кристиан, носил красно-белую футболку. Мои соболезнования семье и друзьям. Покойся с миром».

Минчола поступил в академию «Атлетико» в 2013 году в возрасте семи лет.